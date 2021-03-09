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Новости > Митрополит Антоний рассказал, с чего нужно начинать Великий пост

Митрополит Антоний рассказал, с чего нужно начинать Великий пост

Александра Кудрявцева
09.03.21 20:38
418
Митрополит Антоний рассказал, с чего нужно начинать Великий пост

Главное: Великий пост необходимо начать с прощения обид.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Наступающий Великий пост — пора жизни, пора свободы. И не только в преддверии поста мы должны стараться простить обидчиков, весь пост становится для нас дверью в новую жизнь, где нет места обидам. Любая обида — признак укоренившейся гордыни. Она не дает возможности относиться к своей персоне спокойно, без придыхания, с юмором. Каждый взгляд, брошенный в сторону горделивого человека, оценивается им критично и воспринимается с особой остротой, любое чужое мнение, суждение оспариваются, а критика доводит до неадекватной и порой безумной реакции», — отметил владыка.

Он рассказал о признаках гордости, которые мешают человеку достичь спасения.

«Тяжело жить гордецам. Да они и не живут, а несут на себе груз обид, оценок, постоянного раздражения. Придавленные этим грузом к земле, они видят только то, что у них под ногами, и не имеют возможности посмотреть вокруг, оглядеться, взглянуть на Небо. Гнев и раздражение — признаки горделивого нрава. Такой человек мнит о себе что-то неимоверное, считает себя выше, лучше, достойнее других. Безусловно, бывают случаи, когда нас вынуждают выйти из себя, но это все равно не оправдывает подобных вспышек. Обида — болезнь души, открытая рана, которая постоянно болит, не дает дышать и чувствовать в полную силу», — объяснил митрополит Антоний.

Архиерей напомнил, что обида делает человека несчастным, а избавление от нее — начало спасения человека.

«Пусть Великий пост станет временем плодотворной работы над своими грехами, пусть обида будет выкорчевана из сердца навсегда как разрушительная и убийственная сила. Пусть радость о Господе вытеснит все печали из наших сердец и поможет облечься в одеяния новой жизни во Христе», — пожелал владыка.

В тему: В Киеве начался женский форум, в котором принимают участие 120 жен священников УПЦ.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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