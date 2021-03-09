В Киеве начался женский форум, в котором принимают участие 120 жен священников УПЦ

Главное: В столичном храме в честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов сегодня начал работу форум, на который приглашены жены священников Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в течении двух дней участницы форума будут общаться с известными церковными спикерами, участвовать в панельных дискуссиях, делиться опытом.

Форум начался со встречи с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

Владыка Антоний отметил важность жертвенного труда жены священника как примера настоящей христианской жизни.

«Это жертвенная жизнь. Она (матушка — ред.) жертвует собой для того, чтобы священник жертвовал собой ради церковной жизни. Если есть это чувство самопожертвования ради своего супруга, а значит, ради Христа, тогда все выстраивается в правильную церковную жизнь», — отметил владыка.

Митрополит Антоний также обратил внимание на то, что «стойкость священника во многом зависит от стойкости матушки».

Архиерей отметил, что соединение рационального мужского ума священника и чуткого сердца его супруги помогает создать настоящую церковную общину.

«Если в церковной жизни соединяется здравость ума священника и чуткость сердца матушки, возникают прекрасные приходы. Для людей важно видеть христианский пример. Пример священнической семьи является лакмусом, который или привлекает людей к Церкви, или отворачивает», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка отметил, что жизнь священника — жертвенная, а жертвенность его супруги проявляется в создании «внутреннего духовного уюта, чтобы священник понимал, что он на передовой, но тылы полностью защищены».

Форум для жен священнослужителей по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия организовал Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи совместно с Отделом по делам семьи УПЦ.

В мероприятии принимают участие 120 жен священнослужителей.

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