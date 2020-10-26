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Новости > Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов

Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов

Александра Кудрявцева
26.10.20 17:40
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Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов

Главное: Решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию Православной Церкви Украины не может «послужить» всей Церкви, потому что оно принято не в духе любви и соборности, а ради отстаивания собственных интересов.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Единоличное решение предстоятеля Кипрской Православной Церкви помянуть за литургией имя главы ПЦУ Епифания Думенко вызвало негативную реакцию со стороны части кипрского епископата, и четыре митрополита уже выступили с открытым протестом.Очевидно, что такой поступок архиепископа Хризостома уже спровоцировал определенные проблемы внутри Кипрской Церкви, а как следствие приведет и к углублению уже существующего кризиса в семье Православных Церквей мира», — подчеркнул епископ Виктор.

Он отметил, что сам архиепископ Хризостом пояснил свои действия тем, что они должны «послужить Церкви».

«Интересы Церкви не могут зависеть от собственных убеждений отдельных лиц. Иными словами все, что служит Церкви, должно составлять благо для нее, которое, в свою очередь, будет способствовать росту и укреплению Церкви. Вместе с тем, Православная Церковь имеет Соборный характер, поэтому в Церкви все судьбоносные решения принимаются соборным разумом, то есть совместно, а не единолично», — объяснил владыка Виктор.

Самые главные вещи, которые могут послужить Церкви, — это любовь и единство детей Божьих, подчеркнул архиерей.

«Когда же это единство нарушается, а любовь приносится в жертву собственному, часто ошибочному, пониманию современных реалий, нельзя утверждать, что такие действия „служат“ Богу и Его Церкви», — добавил он.

По мнению епископа Виктора, Церковь сегодня, к сожалению, столкнулась с кризисом в межправославных отношениях.

«Межправославные отношения переживают едва ли не самый серьезный период турбулентности со времен Великого раскола 1054 года. Кроме того, верующие люди и человечество в целом оказались перед вызовами все более очевидного отказа мира от христианских ценностей, цифровизации, глобального контроля, эпидемий, голода и других. Вместо поисков совместными усилиями путей для единения усиливаются раскол и раздор. Церковь может и должна дать ответ на все эти вопросы, но сделать это она сможет только тогда, когда слова Христа будут доминировать над убеждениями отдельных людей. Решение глобальных проблем сегодняшнего дня пролегает через нормирование собственных внутренних вызовов, среди которых наибольшим является кризисное состояние в межправославных отношениях», — подчеркнул архиерей.

Он отметил, что «остается надеяться, что Кипрская Церковь найдет в себе силы, чтобы исправить кризисную ситуацию, которая сложилась в результате единоличного решения Предстоятеля. Молимся об этом, потому что знаем — что не под силу человеку, то под силу Богу».

В тему: Митрополит Антоний дал оценку признания ПЦУ Кипрским Предстоятелем.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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