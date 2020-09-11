Митрополит Антоний объяснил, как искренне простить обидчика

Главное: Простить обидевших нас поможет молитва и решимость просить помощи Бога.Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Простить нанесенные обиды поможет искренняя молитва и упование на помощь Господа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Трудно погасить тот огонь в душе, но со временем это возможно. Возможно не потому, что время сгладит все острые углы, принесет забвение, нет — возможно тогда, когда время будет занято молитвой о помощи. Но, как правило, молиться, осознав, что нет сил простить, забыть, понять другого, посочувствовать ему, помолиться за него, можно только тогда, когда убедишься — без помощи Божьей себя не одолеть», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что состояние обиды тяжело преодолеть своими собственными усилиями, поскольку человек со временем склонен все более погружаться в воспоминания и саможаление.

«Обиду свою не одолеть самому, не уйти от желания погрузиться в подробности произошедшего, саможаление, желание встретить в других поддержку и сочувствие. Если удастся убедиться в своем духовном бессилии, если придет решимость просить помощи у Господа, Его силой осилить свою гордыню, то в душе уже не будет такого кипения, которое мешало до конца простить», — напомнил владыка.

Он подчеркнул, что при искренней молитве Господь дарует «понимание ситуации, более реальное и спокойное, будет и на душе мир и доброжелательство, опытное понимание того, как помогает Господь, когда Его просишь, и сочувствие тому, кто не знает многого и часто глубоко несчастен при всем своем напористом характере и умении жить».

«Главное, в душе того, кто простит, будет укореняться способность прощать и дальше, а это даст надежду быть прощенным по сказанному: „Прощайте и прощены будете“ (Лк. 6, 37)», — заключил митрополит Антоний.

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