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Предстоятель УПЦ рассказал о главном подвиге христиан в последние времена

Александра Кудрявцева
10.09.20 17:11
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Предстоятель УПЦ рассказал о главном подвиге христиан в последние времена

Главное: В последние времена не будет таких подвигов, которые совершали святые отцы, но терпение скорбей и болезней приравняет последних христиан к великим подвижникам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских.

«Смотря на жизнь преподобных наших отцов, каждый хочет извлечь для себя какой-то урок. Можем ли мы делать что-то подобное тому, что делали преподобные отцы? Сегодня на то, чтобы закрыться в узкой малой пещере, как это делали затворники, наверное, не способен никто из нас. Мы там умрем, если даже нам будут носить каждый день полные подносы всяких яств и питий. Просто того замкнутого пространства, стеснения мы не выдержим, впадем в уныние, и от уныния умрем. Но есть другие подвиги, в которых если не стать равными, то подражать преподобным отцам мы можем», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель отметил, что сегодня мир наполнен скорбями и болезнями и напомнил слова святых отцов о том, что последние христиане будут спасаться терпением.

«Не будет таких подвигов, которые поднимали святые отцы. Но терпение скорбей и болезней приравняет последних христиан к тем подвижниками, которые подвизались в первые века Христианства», — подчеркнул Блаженнейший.

Его Блаженство дал духовный совет: «В болезни не надо роптать на Бога: „Что я сделал, из-за чего я болею? Ведь я ничего за собой не чувствую?“. Надо принимать от Бога эти лекарства, ими Господь врачует нас».

По слову Митрополита Онуфрия, нет никакой пользы от того, чтобы исследовать, за что была послана та или иная болезнь «надо их терпеть и стараться исправляться себя, смотреть за собой, чтобы мы не грешили».

В тему: Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к «сглазу», колдовству и порче.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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