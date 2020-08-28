Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский получил черный пояс по карате

Александр Панько
28.08.20 15:46
458
Зеленский получил черный пояс по карате

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский получил первый дан мастерской степени и именной черный пояс по традиционному карате.

Детали: В ходе рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, здесь его встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката.

После тренировки в секции карате воспитанники школы подарили Зеленскому диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта — традиционное карате.

Пояс в карате называется оби. Кроме его прямого назначения — удерживать куртку ги запахнутой, пояс имеет символическое значение: цвет пояса указывает на уровень мастерства. Как правило, более темный цвет означает более высокую степень. В большинстве школ самым младшим поясом является белый, самым старшим — черный. Цветные пояса соответствуют ученическим степеням, черные — мастерским. Считается, что черным пояс становится от времени, которое ученик занимается карате.

В тему: 24 февраля 2011 года участники первой всеукраинской выставки-отчета детского творчества «Страна юных мастеров» вручили тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу энциклопедию детского творчества.

Тэги: политика, каратэ, спорт, Кировоградская область, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.08.20 09:32

Украинский арсенал: медицинские самолеты

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
26.08.20 08:06

«Шахтер» – «Динамо»: битва за Суперкубок – третьеразрядный трофей с огромным значением

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?
26.08.20 13:07

1 миллиард гривен на нужды культуры или на нужды министра Ткаченко?

Автор: FromUA

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Тунис не предлагать: стало известно, куда украинцы смогут поехать в ближайшие две недели

Тунис не предлагать: стало известно, куда украинцы смогут поехать в ближайшие две недели
28.08.20 16:17
270
Последние новости
28.08.20 18:20

В РПЦ дали оценку решению ПЦУ разрешить священникам избираться в депутаты
28.08.20 18:07

Министр Ткаченко получил в подарок от киевлян надувной бассейн
28.08.20 17:55

В Беларуси 30 августа будут молиться за мир в стране
28.08.20 17:45

Епископ УПЦ объяснил, в чем опасность церковных Таинств онлайн
28.08.20 17:08

Немецкие врачи, лечащие Навального, обратились за помощью к военным
28.08.20 17:05

Митрополит Онуфрий: Обращаться к Богородице важно и в скорби, и в радости
28.08.20 16:50

Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Фото и Видео
Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих
Опубликовано жуткое видео, как у берегов Италии за несколько секунд сгорела и затонула суперяхта
Опубликовано жуткое видео, как у берегов Италии за несколько секунд сгорела и затонула суперяхта
Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет
Археологи под Житомиром случайно раскопали клад уникальных монет
Жители Умани объединяются в группы, чтобы не пускать в город паломников хасидов
Жители Умани объединяются в группы, чтобы не пускать в город паломников хасидов
На вокзале в Киеве выстроилась огромная очередь людей. Причина неизвестна
На вокзале в Киеве выстроилась огромная очередь людей. Причина неизвестна
На Одесчине пастух-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнего мальчика
На Одесчине пастух-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнего мальчика
В Одессе прогремел взрыв на скандально известном заводе
В Одессе прогремел взрыв на скандально известном заводе
Под Харьковом обстреляли автобус: Зеленский заговорил о «лихих 90-х»
Под Харьковом обстреляли автобус: Зеленский заговорил о «лихих 90-х»
Трамп официально пошел на второй срок – его рейтинг тут же вырос
Трамп официально пошел на второй срок – его рейтинг тут же вырос
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.