Зеленский получил черный пояс по карате

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский получил первый дан мастерской степени и именной черный пояс по традиционному карате.

Детали: В ходе рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, здесь его встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката.

После тренировки в секции карате воспитанники школы подарили Зеленскому диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта — традиционное карате.

Пояс в карате называется оби. Кроме его прямого назначения — удерживать куртку ги запахнутой, пояс имеет символическое значение: цвет пояса указывает на уровень мастерства. Как правило, более темный цвет означает более высокую степень. В большинстве школ самым младшим поясом является белый, самым старшим — черный. Цветные пояса соответствуют ученическим степеням, черные — мастерским. Считается, что черным пояс становится от времени, которое ученик занимается карате.

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