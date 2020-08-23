Сегодня в Киеве перекроют центр города. Опубликован полный список улиц и площадей, которых стоит избегать

Главное: В связи с празднованием Дня независимости в следующие два дня в центре Киева будет перекрыто движение на ряде улиц и площадей.

Детали: Во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части города временно запретят движение транспорта. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.

В частности, движение ограничат на улицах:

— Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);

— Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади и сама площадь);

— Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);

— А. Тарасовой;

— Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);

— Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);

— Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);

Кроме того, движение будет ограничено на Софийской площади и в Рыльском переулке.

На этих объектах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

Кроме того, 24 августа будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В тему: Мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане незалежности. В соответствии с планом проведения мероприятий к 29 годовщине независимости Украины 23 августа в честь День национального флага Украины в Киеве, областных и районных центрах будет поднят государственный флаг. В частности, в Киеве флаг поднимут на новом флагштоке на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

24 августа президент возложит цветы к Кресту Героев Небесной сотни, а затем будет почтение памяти павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Продолжатся торжества на Софийской площади: перед построениями подразделений Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС Владимир Зеленский вручит награды бойцам и произнесет речь.