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Кабмин решил добавить в празднование Дня независимости «больше духовной составляющей»

Агата Кловская
19.08.20 15:27
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Кабмин решил добавить в празднование Дня независимости «больше духовной составляющей»

Главное: Мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане незалежности.

Детали: Как объяснил первый заместителя министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, в связи с карантинными ограничениями в этом году «в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане независимости, наделяя им больше духовной составляющей». Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская площадь и Софийская площадь.

В ходе заседания Кабинета министров Украины 19 августа чиновник объяснил, что «непременным условием при подготовке и проведении мероприятий будет оставаться обеспечение требований соблюдения постановления правительства о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVDI-19».

Как сообщает «Украинская правда», в соответствии с планом проведения мероприятий к 29 годовщине независимости Украины, 23 августа в честь День национального флага Украины в Киеве, областных и районных центрах будет поднят государственный флаг. В частности, в Киеве флаг поднимут на новом флагштоке на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

24 августа президент возложит цветы к Кресту Героев Небесной сотни, а затем будет почтение памяти павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Продолжатся торжества на Софийской площади: перед построениями подразделений Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС Владимир Зеленский вручит награды бойцам и произнесет речь.

В других городах Украины также состоятся торжества ко Дню Независимости Украины.

Карандеев подчеркнул, что главный лозунг праздника: «Украинцы разные, но едины» и «Украина — это мы».

В тему: 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости в условиях карантина в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Тэги: праздник, Кабинет Министров Украины, общество, площадь, празднование, День Независимости, новости Украины, Майдан Незалежности

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