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УПЦ помогает людям, у которых появляются проблемы со здоровьем на переходе КПВВ «Станица Луганская»

Александра Кудрявцева
27.07.20 20:52
276
УПЦ помогает людям, у которых появляются проблемы со здоровьем на переходе КПВВ «Станица Луганская»

Главное: УПЦ передала 270 тыс грн для закупки медикаментов и медоборудования для обеспечения работы реанимационного модуля на КПВВ «Станица Луганская». Средства пойдут на оказание неотложной помощи и госпитализации.

Детали: Украинская Православная Церковь передала 270 тыс грн для закупки медикаментов и медицинского оборудования для обеспечения работы реанимационного модуля на КПВВ «Станица Луганская». Как сообщает Центр информации УПЦ, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, средства пойдут на оказание неотложной помощи и госпитализации людей, которые чувствуют проблемы со здоровьем на переходе КПВВ «Станица Луганская».

«С начала военного конфликта на Востоке Украины более 1 млн наших соотечественников стали вынужденными переселенцами, при этом несколько сот тысяч из них переехали в другие регионы нашей Родины. Мне известно, что недавно только на одном КПВВ „Станица Луганская“ ежедневно паспортный контроль проходили более тысячи человек. Учитывая сложную ситуацию, им приходится стоять в этой очереди часами, а иногда и днями. Были случаи, когда люди теряли сознание, были критические ситуации, связанные не только со здоровьем, но и с жизнью. Медики не делят людей на „своих“ и „чужих“, на „правильных“ и „неправильных“. Те, кто обращаются, все получают помощь», — отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний вручил сертификат на 270 тыс председателю правления Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь» Илье Богомолову.

«Наша организация уже оказала помощь 55 тысячам пострадавших. При том это только тяжелые случаи — инфаркты, инсульты, тепловые удары. В очереди на КПВВ страшная давка. Люди стоят помногу часов и в жару, и в холод. Сейчас ожидаем нагрузку 100-150 чел в день, которые нуждаются в медицинской помощи», — сообщил Илья Богомолов.

По его словам, полученные средства также пойдут на покупку лекарств.

«Помощь пойдет на лекарства — они дорогие, и на обеспечение реанимации в реанимационном модуле на 4 койки. Через неделю начнет работать машина скорой помощи, которая была передана нам Посольством Словакии. Мы будем госпитализировать неотложных больных в больницы. Сейчас есть нехватка кадров врачей. Мы наберем штат и обеспечим работу, опираясь на местные кадры. В целом на обеспечение работы нам необходимо более 150 тыс долл», — рассказал Илья Богомолов.

Он сообщил о том, что на сегодняшний день за медицинской помощью на КПВВ к ним обращается около 30 человек в день.

«Когда проходили 14-15 тыс человек, у нас было одна-две реанимации в день. Оказывали помощь 100-150 человекам в день — никому не отказывали. Как это все делали — никто не знает — Бог помогал. На линии разграничения по всей Луганской области, в так называемых „серах зонах“ люди фактически брошены, помощь им оказывают только международные организации, Церковь», — подчеркнул Илья Богомолов.

В свою очередь, управделами УПЦ выразил надежду, что инициатива Украинской Православной Церкви будет иметь поддержку и в других организациях.

«Люди оказались по разные стороны противостояния, но это люди, и они должны чувствовать заботу нас с вами, независимо от того, каких мы политических, идеологических убеждений. Бог создал нас разными, любит нас такими разными. Чем больше будет доброты с нашей стороны, тем скорее наступит мир», — сказал владыка.

Он напомнил о том, что доброе дело обогащает самого человека.

«Это важно не только для тех, кто нуждается в помощи, но и для того, кто делает благое дело. Без милосердия, доброты, человеку невозможно жить. Хотел бы поблагодарить всех медицинских работников, которые в наше время жертвенно служат своему народу», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Ранее мы сообщали о том, что в УПЦ подготовили маски для верующих, которые придут в Киево-Печерскую лавру на торжества в День Крещения Руси

Тэги: новости православия, УПЦ

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