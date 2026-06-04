Украинцам сообщили, чего ждать от погоды 5 июня

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в пятницу, 5 июня. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в западных, восточных областях, днем и в Житомирской местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ночью и утром на юге, северо-востоке и в Карпатах местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, днем 22-27 тепла.

В Киеве будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем около 25 тепла.

Ранее эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве.