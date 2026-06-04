В Украине завершился ремонт ключевых дорог

В Украине завершили ремонт на магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций. Об этом сказала премьер-министр нашей страны Юлия Свириденко.

Чиновник сказала: «Правительство обеспечило беспрецедентный с начала вторжения объем плановых ремонтных работ на основных автодорогах страны. На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций».

Добавляется: «Было отремонтировано 14 миллионов квадратных метров дорожного полотна – это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения».

Также указывается, что в будущем усилия по восстановлению дорожной инфраструктуры будут сосредоточены на прифронтовых регионах, в частности на автодорогах, имеющих критическое значение для военной логистики и эвакуации.

Ранее Зеленский рассказал, во сколько Украине обойдется ремонт дорог.