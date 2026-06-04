Президент США Дональд Трамп анонсировал важные новости по Ирану. Американский лидер сделал ряд заявлений.

Так, по его словам, Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран якобы откажется от ядерного оружия: «На обсуждение этого ушло две недели, но в итоге мы своего добились. Теперь это в тексте. Если они подпишут бумагу, а они, теоретически, уже довольно близки к подписанию».

При этом добавляется: «Сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт, и будет открыт быстро».

Ранее Трамп рассказал, кто мешает ему заключить сделку с Ираном.