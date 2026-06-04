Зеленский рассказал, сколько денег тратит Украина на производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте высказался о производстве оружия. Рассказал, сколько на этот тратит наша страна.

Он сказал: «Сейчас Украина направляет 45-50 миллиардов долларов в год на производство оружия. Нам удалось достичь такого, на мой взгляд, очень высокого уровня. У нас есть средства на финансирование ВСУ».

Добавляется: «Мы должны обеспечить именно такой достаточный уровень и на производство, и на армию, и не просто на сейчас, на эти годы, но и более долгосрочно».

Указывается также: «Украина работает над тем, чтобы дать этот беспрецедентный в нашей истории уровень финансирования только на оружие всех типов украинского производства».

Ранее мы писали, что украинские инструкторы по противодействию БПЛА отправятся в четыре европейские страны.