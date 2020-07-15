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Львовский митрополит УПЦ: Никакого строительства храма УПЦ в Золочеве не происходит

Автор: «Фраза»
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Львовский митрополит УПЦ: Никакого строительства храма УПЦ в Золочеве не происходит

Главное: В Золочеве не строится храм УПЦ. Действия местных властей базируются на предположениях и нарушают закон. Об этом заявил митрополит УПЦ Филарет.

Детали: Действия властей Золочева относительно общины Украинской Православной Церкви являются незаконными.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, об этом митрополит Филарет (Кучеров) рассказал в эфире телеканала ZIK.

«В Золочеве священник нашей епархии (иерей Максим Йоенко — Ред.) приобрел жилье, получил все разрешительные документы на реконструкцию помещения. Он начал проводить эту реконструкцию. На территории установили ограду, на которую также есть разрешение и определение границ главного архитектора района», — рассказал митрополит Филарет.

Он отметил, что никакого строительства храма УПЦ в Золочеве не происходит.

По его словам, верующие УПЦ, которые ранее посещали храм во Львове, всего лишь попросили священника Максима Йоенко совершать у него на дому богослужения и молебны. Клирик УПЦ согласился, и на его частной территории община начала совершать богослужения.

«После того, как узнали (об этом — Ред.) представители власти и священники другой конфессии, они обратились к мэру Золочева запретить присутствие общины на территории города и запретить строительство храма. Хотя там храм не строится, а сейчас проводится реконструкция здания», — подчеркнул митрополит Филарет.

Митрополит Филарет рассказал, что священнослужитель УПЦ подал заявление в полицию и напомнил об акте вандализма, который совершили ночью 13 июля, когда неизвестные облили краской дом священника и нанесли на забор надписи «геть РПЦ», «кровь на ваших руках», пятна «крови» и нацистские символы.

В тему: Ранее в Золочево вандалы атаковали дом священника УПЦ.

14.07.2020 в Золочеве активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма.

Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Тэги: новости православия, УПЦ, Золочев

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