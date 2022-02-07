К берегам Ливии прибило крупную партию гашиша с портретом Путина на упаковке

Главное: В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина.

Детали: В городе Эль-Мардж на востоке Ливии полиция задержала крупную партию гашиша. Как сообщает The Libya Observer, 323 брикета, упакованные в пленку с изображением президента России Владимира Путина, нашел местный житель на берегу Средиземного моря.

При этом несколькими днями ранее на берегу моря на востоке страны местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

В полиции считают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.

В тему: В феврале 2018 года стало известно, что самолет летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц РФ, может быть причастен к поставке наркотиков из Аргентины в Россию. Тогда же Министерство внутренних дел Уругвая начало расследование в связи с ситуацией, заподозрив, что наркотики переправлялись в другие страны дипломатическими самолетами, вылетавшими из Монтевидео.

По данным СМИ, кокаин из Аргентины в Россию мог доставляться в чемоданах, упакованных как дипломатическая почта, начиная еще с 2012 года.