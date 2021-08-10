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Фото-Новости > Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером

Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером

Александр Панько
10.08.21 20:18
139
Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером

Главное: Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со скандальных съемок с дрифтом на Софийской площади. Киевские власти обратилась в полицию для расследования инцидента. Прокуратура определила размер ущерба в 50 тыс. грн и поставила вопрос об изъятии автомобилей.

Детали: Скандальный дрифт на Софийской площади в Киеве организовала компания Red Bull UA. Как сообщается на ее официальной странице в Instagram, в автомобилях находилась известная реперша Alyona Alyona, чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук и один из самых известных звезд дрифтинга — ирландец Конор Шанахан.

Утверждается, что он приехал в Киев специально для съемок.

Alyona Alyona в автомобиле RedBull перед дрифтом в центре Киевана Софийской площади в Киеве

Alyona Alyona в автомобиле RedBull перед дрифтом в центре Киевана Софийской площади в Киеве

Эту информацию подтвердила и сама Alyona Alyona. При этом она подчеркнула, что организаторы заявили ей о наличии всех необходимых разрешений. «В Украину прилетел Конор Шанахан из топ-10 дрифтеров мира. И Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали, к Дню Независимости, и решили подключить нескольких лидеров мнений», — рассказала она в обращении, опубликованном на официальном канале в YouTube, добавив, что оказалась одной из этих лидеров.

«Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали. Мне заявили, что все разрешения у них есть и горадминистрация их предоставила и после окончания всего этого приедут клининговые машины, которые все это отчистят. Я и моя команда это не организовывали», — заключила певица, попросив со всеми вопросами обращаться к Red Bull.

Между тем, Киевская городская государственная администрация опубликовала письмо, в котором компании Red Bull отказывается в проведении съемок на Софийской площади. «Массовые мероприятия, запланированные к проведению на Софийской площади в городе Киеве, организатору необходимо согласовать с Национальным заповедником „София Киевская“ с целью определения соответствия характера мероприятия исторической среде и недопущения негативного техногенного влияния на состояние памятников национального значения», — указывается в документе.

«Город обратился в полицию, чтобы расследовать данный инцидент и установить причастных. Специальных ограждений не было установлено, в опасности оказались все пешеходы, что проходили мимо. И покрытие на исторической площади теперь загрязнено следами шин», — заключили в КГГА.

Письмо о запрете компании RedBull устраивать дрифт на Софийской площади в Киеве

Как рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов, съемки должны были продлиться 2 дня. «Компания планировала проводить эти съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. Несмотря на это, компания устроила самодеятельность», — написал он на своей странице в Facebook, подчеркнув, что на площади повреждено более 2 тыс. квадратных метров покрытия — традиционного киевского желтого клинкерного кирпича.

Скриншот сообщения Константина Усова в Facebook

Результаты дрифта ReBull на Софийской площади в Киеве

Результаты дрифта ReBull на Софийской площади в Киеве

Результаты дрифта ReBull на Софийской площади в Киеве

Результаты дрифта ReBull на Софийской площади в Киеве

В Отделе коммуникации полиции Киева заявили, что уже открыли уголовное дело по статье о хулиганстве, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, по предварительной информации, ориентировочный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению. Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.

При этом в прокуратуре напомнили, что памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор — памятник архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что организаторы дрифта пока никак не комментируют происходящее.

В тему: Утром 10 августа 2021 года в соцсетях появилось видео двух автомобилей, которые дрифтовали по Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Тэги: Киев, происшествие, Киевская городская государственная администрация, скандал, ущерб, Прокуратура Киева, Национальная полиция Украины, новости Украины, Софийская площадь, дрифт, RedBull, Alyona Alyona, Александр Гринчук, Конор Шанахан

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