В Европе готовят план по принуждению РФ к переговорам, — СМИ

Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план, который может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам о прекращении войны. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники трех крупнейших экономик Европы обсуждают возможность проведения переговоров с участием обеих сторон конфликта и координируют эти усилия с украинской стороной.

Европейские союзники считают, что нынешняя ситуация создает возможности для продвижения дипломатического процесса на фоне осложнения положения российских войск на фронте и роста потерь РФ. Также отмечаются успешные удары украинских беспилотников по целям в глубине российской территории и признаки недовольства войной среди части российских элит.

Bloomberg пишет, что союзники, вероятно, стремятся избежать еще одной зимы масштабных атак РФ на украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру, поэтому рассматривают возможность активизации переговорного трека уже в ближайшее время.

В то же время источники подчеркнули, что окончательное решение по любым переговорным инициативам остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, а европейские партнеры не намерены навязывать Киеву неприемлемые подходы.

Издание отмечает, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести консультации с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по дальнейшим шагам.

При этом часть европейских чиновников считает, что на данный момент Москва не демонстрирует готовности к содержательным переговорам и союзникам следует сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины и санкционного давления на Кремль.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выражал надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.