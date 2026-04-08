В ОП рассказали, снизят ли мобилизационный возраст в Украине

Снижение мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет пока не рассматривается. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

«Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько можно, по такому чувствительному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году», — сказал Палиса.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, и рекрутинг улучшился, и улучшилась сама мобилизация. Также были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.

«Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать», — добавил заместитель главы ОП.

В то же время Палиса отметил, что снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются.

«На данный момент по обеим позициям — это не рассматривается», — сказал он.

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.