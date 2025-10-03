Все разделы

Новости > Жертвами российского налета в Харьковской области стали тысячи свиней

Жертвами российского налета в Харьковской области стали тысячи свиней

Агата Кловская
03.10.25 15:08
Жертвами российского налета в Харьковской области стали тысячи свиней

Громкое ЧП произошло в Харьковской области. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что в результате российской атаки БПЛА минувшей ночью по сельхозпредприятию в Нововодолажской общины погибли около 13 тысяч свиней.

Сказано: «Возник масштабный пожар – горели восемь зданий для содержания свиней общей площадью 13,6 тысяч квадратных метров. Пострадал сотрудник предприятия».

Информируется, что к ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель общины.

Ранее Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа.

Тэги: общество, Россия, война, регионы, Харьковская область, новости Украины

