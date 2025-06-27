Жуткое ДТП в Харьковской области – погиб юный водитель

В поле в селе Боровая (Харьковская область) произошло страшное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что 17-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось. В результате он погиб на месте.

Добавляется, что его 14-летний пассажир многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.