В Харьковской области люди провалились под лед

Трагедия произошла в Малой Даниловке (Харьковская область) накануне. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на местном озере под лед провалился 79-летний мужчина. Увы, его не удалось спасти, а труп достали из-подо льда.

Также говорится, что в Гракове спасатели вытащили из-подо льда 35-летнего мужчину, с помощью лодки доставили пострадавшего к берегу и передали его медикам.

Кроме этого в Печенежском водохранилище 70-летний рыбак провалился под лед в 300 метрах от берега. Спасатели вытащили его и доставили в больницу с переохлаждением.

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