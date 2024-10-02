На украинском рынке упал спрос на новые авто

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. По сравнению с августом рынок значительно охладел, просев на 30%. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Аналитики назвали подобную тенденцию ожидаемым следствием аномально высокого спроса в августе, произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых автомобилей.

Впрочем, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился, даже незначительно вырос (+0,1%).

Первенство на рынке продолжает удерживать TOYOTA. За месяц зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые Toyota уменьшился на 13%.

Второй результат у RENAULT — 541 авто, что на 21% больше, чем в прошлом году.

На третьем месте SKODA — 443 ед. (-5%).

В то время как замыкают лидерскую пятерку BMW — 433 ед. (-12%) и VOLKSWAGEN — 336 ед. (-48%).

В то же время титул бестселлера сентября снова достался автомобилю RENAULT Duster — 504 регистрации.

Всего с января по сентябрь 2024 года украинцы приобрели 53 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, украинцы раскупили все автомобили в салонах после налоговых инициатив Кабмина.