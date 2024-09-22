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Новости > Jeton Group обеспечивала транзакции для нелегальных онлайн-казино

Jeton Group обеспечивала транзакции для нелегальных онлайн-казино

Автор: «Фраза»
22.09.24 12:58
99
Jeton Group обеспечивала транзакции для нелегальных онлайн-казино

Регулируемая FCA компания Jeton Group, высокорисковый платежный процессор, принимала активное участие в обеспечении транзакций для нелегальных онлайн-казино, в том числе для тех, которыми управляла Starscream Group. Jetonbank, цифровой оффшорный банк, регулируемый ФГУ в Доминике, способствовал этим операциям, позволяя осуществлять фиатные депозиты для игроков в нелицензированных юрисдикциях. В соответсвующем отчете содержится призыв к инсайдерам предоставить важную информацию для разоблачения.

Вот, что пишет об этом издание Проблематик: "Jeton Group, компания, деятельность которой регулируется FCA, прочно заняла ключевую позицию в индустрии обработки платежей с высоким уровнем риска, ориентируясь, в частности, на рынок онлайн-игр и казино. За годы своего существования компания Jeton.com, входящая в состав Jeton Group, укрепила свои позиции в качестве основного посредника для многочисленных платформ онлайн-гемблинга, в том числе тех, которые работают вне рамок правового регулирования.

Недавно Jetonbank, еще один член Jeton Group, работающий в Доминике в рамках регулирования ФГУ, стал заметным финансовым учреждением, предлагающим цифровые банковские услуги, что расширило возможности группы по обработке фиатных транзакций для игроков, участвующих в нелегальных онлайн-казино, в частности, связанных с Starscream Group.

Компания Jeton.com, управляемая компанией La Orange Limited, является процессором платежей с высоким уровнем риска, ориентированным в первую очередь на индустрию онлайн-гемблинга. Система электронных кошельков компании позволяет игрокам вводить и выводить средства на различных игорных платформах, включая те, которые работают нелегально. Являясь агентом Financial House, регулируемого FCA учреждения электронных денег, Jeton.com работает легально, пользуясь разрешением, выданным FCA Великобритании. Однако его связь с нерегулируемыми и нелегальными онлайн-казино представляет собой серьезный риск для соблюдения нормативных требований.

Хотя Jetonbank отличается от Jeton.com своим брендингом, он тесно связан с Jeton Group, поскольку обе организации указывают одних и тех же операторов. Jetonbank появился на рынке относительно недавно и позиционируется как «цифровой банк, ориентированный на миссию», предлагающий различные современные банковские услуги, включая мультивалютные счета с SEPA IBAN, решения для бизнеса и частного банковского обслуживания, а также международные платежи и переводы.

Несмотря на столь многообещающее предложение, недавняя деятельность Jeton Bank вызвала тревогу в сфере соблюдения нормативных требований. Он был идентифицирован как посредник в платежах для нелегальных онлайн-казино Starscream Group, позволяющий игрокам вносить средства через мгновенный банковский перевод. Кроме того, Jeton Bank обрабатывает платежи из юрисдикций, в которых онлайн-казино Starscream не имеют необходимых лицензий, что усугубляет риски соответствия нормативным требованиям.

Статус Jeton.com как агента Financial House, регулируемого FCA, обеспечивает определенный уровень регуляторной защиты, особенно на рынке Великобритании. Однако эта принадлежность не снимает более широких опасений относительно участия компании в нелегальных игорных рынках. Расследование FinTelegram показало, что Jeton Group, через Jeton.com и Jetonbank, играет важную роль в содействии финансовым операциям для онлайн-казино, которые работают без необходимой правовой базы в некоторых европейских юрисдикциях. Это представляет собой серьезную проблему с точки зрения соблюдения нормативных требований, особенно для отдела соблюдения нормативных требований Jeton Bank, который должен решить вопрос о законности обработки платежей за такую деятельность.

Регуляторный надзор за деятельностью Jetonbank со стороны ФГУ в Доминике может не обеспечить строгий контроль, необходимый для обеспечения соответствия его операций международным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Прием депозитов от игроков в нелицензированных юрисдикциях напрямую подрывает заявления группы о соответствии требованиям и создает значительные репутационные и юридические риски.

Партнерство компании Jeton с Financial House позволяет ей работать в Великобритании под эгидой FCA. Однако эта связь может быть нарушена из-за того, что компания продолжает содействовать платежам за незаконную игорную деятельность. Роль Jeton в качестве платежного процессора для Starscream Group, которая работает без разрешения регулятора во многих юрисдикциях, еще больше усугубляет проблемы с соблюдением нормативных требований и ставит под сомнение эффективность системы внутреннего контроля и управления рисками".

Тэги: казино, Jeton Group, Starscream Group. Jetonbank, Jeton.com, La Orange Limite, Financial House

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