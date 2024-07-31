«Космолот»: пророссийское казино чистит карманы украинцев, - СМИ

Казино «Космолот» подозревают в занижении уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более миллиарда гривен. «Фейковое» руководство геймблинговой платформы рассказывает о клевете и давлении. Однако, как пишут СМИ, реальные владельцы «Космолота» из РФ, «аплодируют сами себе, когда видят, на какие суммы „нагревают“ Украину».

Далее издание сообщает следущее: «Космолот» — одно из первых онлайн-казино, которое получило лицензию на ведение игорного бизнеса онлайн после узаконивания азартных игр в Украине. Зарегистрирована платформа на ООО «Спейсикс», конечными бенефициарами которого на данный момент являются житель села Лысогорка Запорожской области Сергей Потапов и гражданин Германии с резидентством Великобритании Арнульф Дамерау. Однако цепочка связей дает понять, что реальным владельцем «Космолота» является гражданин России Сергей Токарев, запускавший наиболее известные онлайн-казино в РФ. Его связь с «Космолотом» можно проследить через платформу Lucky partners, благодаря которой привлекались игроки на российские сайты. Именно из-за многочисленных материалов в СМИ, доказывающих связь «Космолота» с гражданами страны-агрессора, руководство онлайн-казино начало массовое давление на журналистов с целью удаления этих статей. Дошло в том числе до хакерских атак, которым подвергались украинские онлайн-ресурсы.

Сергей Токарев с 2016 по 2020 годы находился под украинскими санкциями по подозрению в финансировании квазиобразований «ДНР» и «ЛНР», но это не помешало ему втереться в доверие к действующему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и даже стать резидентом «Дія.Сіті» с проектом Roosh.

В 2024 году в онлайн-казино «Космолот» начались реальные проблемы, когда за них взялось Бюро экономической безопасности. В феврале счета в сумме 700 млн гривен были арестованы из-за того, что, несмотря на легальный статус, у онлайн-казино было несколько десятков сайтов-зеркал, которые не получали лицензий, но позволяли играть. Таким образом «Космолот» мог долгое время уклоняться от налогов на немалую сумму.

Решение суда от 16 июля 2024 г. проливает свет и на другие нарушения налогового законодательства российскими собственниками «Космолота». Из материалов дела стало известно, что в 2023 году у казино был договор с кипрской компанией Xgen solutions LTD на использование лицензионного программного обеспечения — интерактивных азартных игр. Проще говоря, «Космолот» по документам якобы использовал платформу, созданную компанией с Кипра. Правда, следствие выяснило, что украинское казино «задолжало» киприотам более 301 миллиона гривен, которые, впрочем, в налоговой отчетности были указаны как выплаченное роялти. По факту для украинских налоговиков «Космолот» указал, что платил кипрской компании за софт, но на самом деле никакие платежи проведены не были.



Xgen solutions LTD — типичная кипрская прокладка, которой до января 2023 г. руководил гражданин Латвии Алексейс Лутовиновс (Aleksejs Lutovinovs) 1984 года рождения. Он же указан руководителем еще нескольких компаний в Великобритании.



Вероятно, латвийский директор Xgen solutions LTD может быть связан с номинальным владельцем ООО «Спейсикс» Арнульфом Дамерау. Фактически это может означать, что кипрская компания является фиктивной и создана только для того, чтобы проводить через нее несуществующие платежи.



Но это не все. Как отмечается в материалах уголовного дела, онлайн-казино «Космолот» с 1 января 2021 года по июнь 2023 года произвело выплат на общую сумму 5 713 749 950 гривен, из которых только 1,2 миллиарда — это выигрыши игрокам. Остаток в сумме 4,5 млрд грн. был перечислен в виде возврата депозитов, якобы не использованных для игры. В то же время, проверка не подтвердила, что эти деньги не использовались для ставок. Такой вывод подтверждается в том числе свидетельскими показаниями. Следствие подозревает, что «Космолот» указал эти 4,5 миллиарда в качестве депозитов, чтобы минимизировать налоговую нагрузку.

Поскольку выплаты по выигрышам облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором, а возврат псевдодепозитов — нет, то «Космолот» не доплатил государству налогов на сумму 1 005 308 394 гривен. Также бюджет Украины недополучил от казиношников почти 84 миллиона военного сбора. И этот факт, пожалуй, должен больше радовать российских владельцев «Космолота», ведь очевидно, что в их интересы не входит помощь Вооруженным силам Украины.

По данному делу Офис Генерального прокурора просил наложить арест на средства «Космолота», учитывая, что, несмотря на февральское решение суда, онлайн-казино продолжало использовать банковские счета. Дополнительно прокуроры попросили финансовые структуры зафиксировать суммы ООО «Спейсикс», которые оставались на дату принятия решения, чтобы отследить изменения, если «Космолот» будет продолжать обходить судебные решения. Суд встал на сторону правоохранителей и удовлетворил требование наложения ареста на средства «Космолота», которые были признаны доказательством по уголовному делу«.

«По итогу, хоть „Космолот“ и заявляет о том, что правоохранительные органы безосновательно давят, но следствием было доказано, что на самом деле компания „нагревает“ украинский бюджет на миллиарды. Особенно цинично выглядит занижение выплат по военному сбору, за счет которого финансируются Вооруженные силы Украины. Однако российские корни „Космолота“ прямо намекают на то, что подобные действия могли быть совершены умышленно», — добавляет издание.