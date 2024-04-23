Китай взвинтил цены на свои машины в России

Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,06 млн рублей (32 000 долларов). В первые три месяца 2024 года подорожание составило 9,3% год к году, что превысило официальный уровень инфляции на 7,2%. Об этом сообщают российские СМИ в понедельник, 22 апреля.

Больше всего — на 53% — выросла цена на модели GAC, которые стали стоить 4,3 млн рублей. Следом идет Geely: автомобили этого производителя прибавили 20,4% и в среднем их можно купить в РФ за 3,5 млн рублей.

Машины бренда Chery подорожали на 13,3% и сейчас оцениваются в 3,2 млн рублей.

Не показал существенного роста только Haval, имеющий производство в Тульской области: автомобили этой марки по-прежнему обходятся примерно в 2,6 млн рублей.

В первом квартале количество новых китайских автомобилей на Авито Авто увеличилось на 266,6% год к году. По приросту предложений лидируют Chery (+18,5%), Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).

Несмотря на удорожание, спрос на новые автомобили китайских брендов в России в третьем квартале вырос на 158%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются марки Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5, охватывающий как новые, так и подержанные машины, также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).

В прошлом году на китайские бренды пришлась примерно половина продаж новых автомобилей в России. В декабре доля «китайцев» превысила 60% и составила более 119,45 тыс. проданных машин. В десятке популярнейших оказались восемь китайских марок.

В 2024 году производители из Китая намерены продать в РФ около 1,2 млн автомобилей.

Напомним, Китай сделал очередное заявление о войне в Украине.