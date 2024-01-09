В Вашингтоне авто врезалось в ворота Белого дома

В Вашингтоне в понедельник, 8 января, автомобиль врезался в забор комплекса Белого дома. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики, сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми в Х (Twitter).

«Около 18:00 автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину и характер столкновения», — сообщил он.

По данным телеканала NBC, на месте происшествия работает полиция, пожарные и медики. Признаков угроз в автомобиле не обнаружили. Также нет данных о пострадавших.

Напомним, заместитель Байдена попала в ДТП.