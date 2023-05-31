Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 207 910 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 207 910 солдат. Уничтожено 3 802 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 31 мая.

Сообщается, что погибли уже 207 910 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 802 танка, 7 472 боевые бронированные машины, 3 460 артиллерийские системы, 575 РСЗО, 333 средства ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов, 3 124 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 107 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 230 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 454 единиц специальной техники.

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