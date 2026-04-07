Президент Кубы поведал о переговорах с американцами

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал о переговорах с американцами. Политик встретился с конгрессменами США.

В социальной сети Х он написал: «Принимая конгрессменов США Прамилу Джаяпал и Джонатана Джексона, я осудил преступный ущерб, причиненный блокадой, в частности, последствия энергетического эмбарго, введенного нынешней администрацией США, и ее угрозы о еще более агрессивных действиях».

Кроме этого добавляется: «Я подтвердил готовность нашего правительства к серьезному и ответственному двустороннему диалогу и поиску решений существующих разногласий».

Ранее Трамп разрешил России поставлять нефть Кубе.