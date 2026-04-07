В Секторе Газа стартовала кампания по изъятию огнестрельного оружия у населения

Кампания по изъятию огнестрельного оружия у населения началась в Секторе Газа. Об этом информировал официальный представитель местного правительства Исмаил ас-Савабта.

Отмечается: «Изъятие оружия, используемого вне правового поля, а также задержание лиц, устраивающих стрельбу, являются исключительно правовыми мерами, направленными на защиту граждан и предотвращение хаоса, особенно в текущих исключительных условиях».

Добавляется, что такие меры были предприняты после многочисленных жалоб на инциденты с несанкционированным применением огнестрельного оружия.

Подчеркивается: «Эти меры принимаются правоохранительными органами для обеспечения верховенства закона и защиты общественного порядка и не связаны с какими-либо политическим контекстом».

Поясняется, что подобные меры происходят на фоне усиливающегося давления со стороны Израиля, который требует разоружения вооруженных группировок в Секторе Газа в качестве ключевого условия для продвижения любых последующих политических или гуманитарных инициатив.

