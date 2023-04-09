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Новости > Казино «Космолот»: як російський бізнес «робить гроші» на простих українцях

Казино «Космолот»: як російський бізнес «робить гроші» на простих українцях

Автор: «Фраза»
09.04.23 13:00
132
Казино «Космолот»: як російський бізнес «робить гроші» на простих українцях

Здавалося б, події останнього року стали для громадян нашої країни жорстким щепленням від усього російського, зокрема бізнесу. Проте навіть сьогодні за багатьма відомими компаніями стоять бенефіціари із РФ. Яскравий приклад тому – онлайн-казино «Космолот», передає "Багнет".

Зараз логотип компанії оформлений у кольорах національного прапора, а на сайті навіть немає російської мови. Працює казино через ТОВ «Спейсікс», зареєстровану на вулиці Сікорського у Києві. Здавалося б, усе чисто. Проте реальним власником «Космолота» є російський бізнесмен Сергій Токарєв, місцевий «король гемблінгу». Збивши на батьківщині статки, чоловік перебрався в Україну, де почав розвивати бренд «Космолот». За словами близьких йому людей, у перші дні війни виїхав через західний кордон України у подвійних стінках мікроавтобуса.

Довести зв’язок бренду з Токаревим непросто, тому що в кожному своєму бізнесі є низка міноритарних партнерів, які фронтлять короля, але можливо. Почнемо із компанії Lucky Labs.

За даними з відкритих джерел, засновано її було в 2006 році в Києві російським бізнесменом Рустамом Гільфановим та його партнерами. Основний профіль компанії – розробка програм та додатків для ігрової індустрії. На початку 2020 року ця IT-компанія входила до двадцятки найбільших гравців українського ринку - а вже до літа фактично перестала існувати. У березні того ж року у тематичній групі It.happens виявилася інформація про те, що Lucky Labs обслуговувала казино «Космолот», а проблеми всередині бізнесу можуть бути викликані раніше відкритим кримінальним провадженням. Цю ж інформацію частково підтвердив і один із співробітників компанії під ніком Жук.

«Цю назву взагалі продали, а в самій групі, яку всі знають як Лакілабс, розбіглися власники. Це ще кілька років тому почалося. Ділили активи і компанії між собою і начебто зараз якраз доділили. Весь сир-бор через гемблінг, яким приходили ще кілька років тому», - написав автор у квітні 2020 року.

Одним із партнером Гільфанова був москвич Сергій Токарєв. Він сам підтверджує цю інформацію.

«Я почав працювати над розвитком власного бренду на інвестиційному ринку. У 2017 році це все склалося у бажанні повністю перейти від розробки до інвестування та залишити Lucky Labs у минулому», - заявив чоловік.

Його слова заперечує колишній співробітник компанії. Він заявляє, що розкол усередині колегії відбувся на три роки пізніше. Так чи інакше, бажання Токарєва продати бізнес та залишити все «в минулому» легко пояснити: 12 квітня 2016 року СБУ обшукала офіс Lucky Labs у справі про фінансування тероризму. А через півроку Токарєв та Гільфанов потрапили до списку санкцій РНБО як особи, які створюють реальну загрозу національній безпеці України.

2020 року Токарєв вийшов з-під санкцій - і одразу почав працювати над своїм іміджем в Україні. Він заснував інвестиційний фонд Roosh, IT-університет SET University та найняв PR-агенство TRUMAN. Росіянин також став резидентом Дія.City, чим забезпечив собі прихильність віце-прем’єр-міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Влітку цього року чиновник заявив, що Токарєв намагається здобути українське громадянство. Що цікаво, нині ці матеріали на сайтах «Цензор.нет» та «Лівий берег» недоступні.

Проте не варто думати, що спроби інтегруватися в український бізнес та суспільне життя змусили бізнесмена забути «рідний берег». Згідно з розслідуванням «РБК», починаючи з 2016 року Токарєв 172 рази літав до Москви, де він, як і раніше, володіє автопарком, і відвідував анексований Крим в обхід українського кордону. Чи гідна така людина українського паспорта – вирішувати, на жаль, владі. А от вітчизняні шанувальники гемблінгу можуть вирішити, чи гідний їх грошей громадянин країни-агресора.

Тэги: казино, Космолот

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