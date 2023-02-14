В Хмельницкой епархии УПЦ приобрели автомобиль для ВСУ

Мошенники обокрали почти четыре тысячи жителей Мариуполя

Еще две страны призвали своих граждан срочно покинуть Россию и Беларусь

В «Укрэнерго» порадовали актуальной ситуацией с электричеством

Стало известно, как изменились цены на продукты питания в Украине за январь

В Пентагоне рассказали, сколько стран передадут Украине танки Leopard

ЧВК «Вагнер» добивает своих зэков под Бахмутом и будет уходить в Африку, — правозащитница

Для Путина в России построили секретную железную дорогу, — СМИ

НАТО готовит секретный план на случай участия стран блока в высокоинтенсивном конфликте, — Bloomberg

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 138 340 солдат

Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію

Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 139 080 солдат

В НАТО заявили о новом наступлении России в Украине

В Пентагоне рассказали, сколько стран передадут Украине танки Leopard

09.02.23 10:44

Японская разведка рассказала о гибели генералов Путина в Украине

07.02.23 14:33

Землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек

08.02.23 16:20

ВОЗ предупредила об опасности для кормящих женщин и младенцев

08.02.23 11:07

В Украине «умер» один из банков

09.02.23 15:35

Ермак принес отличную весть по дальнобойному оружию и самолетам для Украины

08.02.23 10:05

Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом в нашей стране

08.02.23 12:46

Число жертв землетрясения в Турции стремительно растет

09.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 135 010 солдат

09.02.23 11:10

Байден сделал несколько громких заявлений по войне в Украине

07.02.23 16:46

Компания Boeing планирует массовые увольнения сотрудников в этом году