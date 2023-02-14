В Хмельницкой епархии УПЦ приобрели автомобиль для ВСУ

В Пентагоне рассказали, сколько стран передадут Украине танки Leopard
В Украине хотят отменить 8 марта
Пентагон обещает помочь Украине весной перейти в контрнаступление
В НАТО заявили о новом наступлении России в Украине
США готовят для Украины новый мощный пакет помощи
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 139 080 солдат
Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел
Американцев призвали срочно покинуть Россию
Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 138 340 солдат