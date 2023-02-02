Шмыгаль рассказал, сколько денег на восстановление нужно Украине в этом году

Главное: В 2023-м году Украине требуется 17 миллиардов долларов для финансирования восстановительных работ. Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году нашей стране требуются 17 миллиардов долларов для финансирования восстановительных работ. Он провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Чиновник сказал: «В этом году на эти нужды нужно 17 миллиардов долларов. Один из ключевых источников финансирования – российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной».

Кроме этого глава правительства призвал ЕС присоединяться к быстрому восстановлению Украины.

Добавим, что Валдис Домбровскис подчеркнул, что ЕС и дальше будет всесторонне поддерживать нашу страну.

В тему: Стали известны объемы падения экспорта и импорта Украины в прошлом году.