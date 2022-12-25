В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в условиях войны

Главное: С первого дня войны Украинская Православная Церковь направила на помощь военным и пострадавшим мирным жителям более 56 миллионов гривен.

Монастыри и приходы УПЦ помогают беженцам, больницам, военным и территориальной обороне, нуждающимся, опекают людей, попавших в затруднительное положение в результате боевых действий. К всесторонней помощи приобщаются украинские приходы за границей и Поместные Православные Церкви, которые уже направили в епархии УПЦ сотни тонн гуманитарных грузов.

Одним из приоритетов Украинской Православной Церкви стало оказание помощи пострадавшим от войны мирным жителям.

За десять месяцев войны более 50 тысяч вынужденных переселенцев получили жилищную и эвакуационную помощь в епархиях. Пострадавшим мирным гражданам выдано почти 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи и выделено более 25 миллионов гривен финансовой помощи. Для закупки медицинских препаратов Церковь предоставила более 1,5 миллиона гривен. Нуждающимся и малоимущим людям роздано более 550 тысяч порций обедов.

Вооруженным Силам Украины и бойцам Территориальной обороны от Украинской Православной Церкви передано более 180 тонн гуманитарной помощи. Около 20 миллионов гривен потрачено на строительные материалы, дерево, маскировочные сетки и амуницию. Кроме того, раненым военнослужащим предоставлена медицинская помощь на сумму почти 4 миллиона гривен.

Для военных силами приходов и монастырей закуплено и передано 80 автомобилей. Епархии в приграничных областях потратили более 1 миллиона гривен на закупку бетонных блоков и кирпича для строительства блокпостов. Верующие изготовили и передали на передовую более 20 тысяч окопных свечей.

Архиереи, духовенство, студенты духовных школ и миряне регулярно сдают кровь для раненых и пострадавших.

Отмечается, что общая сумма помощи для ВСУ составляет около 30 миллионов гривен.