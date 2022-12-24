В Ровенской области сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

Главное: На Ровенщине в селе Княгинин сторонники На Ровенщине в селе Княгинин сторонники ПЦУ провели собрание территориальной общины, на котором незаконно перерегистрировали общину Крестовоздвиженской церкви УПЦ с целью последующего захвата храма.

Работникам полиции удалось урегулировать конфликт.

«Согласно уставу УПЦ , вопрос о переходе может решаться только на приходских собраниях религиозной общины, которые созывает настоятель религиозной общины. Поскольку настоятель такое собрание не созвал, действия сторонников ПЦУ являются нарушением ст. 15 ч. 3 ст 161, ст 356 УК Украины — разжигание межконфессиональной вражды», — прокомментировал протоиерей Василий Начев, руководитель отдела по межконфессиональному урегулированию при Ровенской епархии УПЦ

Как рассказали очевидцы события, собрание проводили во время воздушной тревоги, не дав возможность зарегистрироваться всем прихожанам УПЦ , что повлияло на результат голосования. Также присутствующие без ведома председателя приходского совета внесли изменения в устав и проголосовали за изменение конфессиональной принадлежности.

На собрании присутствовала председатель Мирогощанской громады Надежда Чух. Верующие отмечают, что на последней сессии Мирогощанской громады было дано разрешение на сбор подписей в селе Княгинин по переходу в ПЦУ

«Органы местного самоуправления не наделены полномочиями заниматься делами религиозных организаций, тем более во время военного положения. В телефонном разговоре председатель сказала, что власть не вмешивается в дела церкви и посоветовала разбираться самим между собой. А на вопрос, что она делала на собрании, ответила, что была там как представитель власти. Отсутствие компетентности и последовательности именно таких руководителей ТГ приводит к созданию конфликтных ситуаций в общинах, а подобные действия должностных и служебных лиц прямо нарушают статью 35 Конституции Украины», — отмечает отец Василий.