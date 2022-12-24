В Ровенской области сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

Главное: На Ровенщине в селе Княгинин сторонники ПЦУ провели собрание территориальной общины, на котором незаконно перерегистрировали общину Крестовоздвиженской церкви УПЦ с целью последующего захвата храма.
Работникам полиции удалось урегулировать конфликт.
«Согласно уставу УПЦ, вопрос о переходе может решаться только на приходских собраниях религиозной общины, которые созывает настоятель религиозной общины. Поскольку настоятель такое собрание не созвал, действия сторонников ПЦУ являются нарушением ст. 15 ч. 3 ст 161, ст 356 УК Украины — разжигание межконфессиональной вражды», — прокомментировал протоиерей Василий Начев, руководитель отдела по межконфессиональному урегулированию при Ровенской епархии УПЦ.
Как рассказали очевидцы события, собрание проводили во время воздушной тревоги, не дав возможность зарегистрироваться всем прихожанам УПЦ, что повлияло на результат голосования. Также присутствующие без ведома председателя приходского совета внесли изменения в устав и проголосовали за изменение конфессиональной принадлежности.
На собрании присутствовала председатель Мирогощанской громады Надежда Чух. Верующие отмечают, что на последней сессии Мирогощанской громады было дано разрешение на сбор подписей в селе Княгинин по переходу в ПЦУ.
«Органы местного самоуправления не наделены полномочиями заниматься делами религиозных организаций, тем более во время военного положения. В телефонном разговоре председатель сказала, что власть не вмешивается в дела церкви и посоветовала разбираться самим между собой. А на вопрос, что она делала на собрании, ответила, что была там как представитель власти. Отсутствие компетентности и последовательности именно таких руководителей ТГ приводит к созданию конфликтных ситуаций в общинах, а подобные действия должностных и служебных лиц прямо нарушают статью 35 Конституции Украины», — отмечает отец Василий.