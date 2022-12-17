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Новости > Религиозный эксперт заявил, что дискредитация УПЦ противоречит национальным интересам Украины – пресс-конференция в Лавре

Религиозный эксперт заявил, что дискредитация УПЦ противоречит национальным интересам Украины – пресс-конференция в Лавре

Александра Кудрявцева
17.12.22 12:26
119
Религиозный эксперт заявил, что дискредитация УПЦ противоречит национальным интересам Украины – пресс-конференция в Лавре

Главное: Богохульство «95 квартала» оскорбило чувства верующих всех конфессий, поэтому в такой ситуации должен сказать свое слово Президент Украины как гарант прав украинцев и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом во время пресс-конференции в Киево-Печерской лавре заявил религиовед, кандидат философских наук и экспредседатель Госкомитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Решетников.

Он выразил убеждение, что в настоящее время во время войны формируется система ценностей, необходимых как для достижения победы, так и для дальнейшего восстановления страны и развития Украины как молодого европейского государства. Среди них важное место занимает единство украинского общества, что, в частности, предполагает соблюдение принципов равенства граждан независимо от их религиозных убеждений и равенства религиозных организаций перед законом. Следовательно, дискриминация УПЦ противоречит этому и не может быть выгодной для страны.

«Ведется целенаправленная, достаточно манипулятивная информационная кампания, направленная против верных УПЦ, которая должна представить Церковь как чей-то филиал или еще что-то. <...> В этой кампании, как правило, УПЦ не называют тем названием, с которым она зарегистрирована в государственных институциях, а звучит что-то другое: „Московский патриархат“, „Русская Православная Церковь в Украине“», — отметил Юрий Решетников.

По мнению религиозного эксперта, действия «юмористов» являются результатом агрессивной информационной политики против УПЦ.

«Если посмотреть на то, как изображают УПЦ в медиа, и на реальность, можно подумать, что существуют две Церкви. Одна — не украинская, враждебная, плохая. Другая — объективно существующая, верующие которой работают в этой стране, платят налоги, воспитывают детей, защищают ее с оружием в руках или помогают в тылу», — отметил Решетников. Он напомнил, что за время войны УПЦ собрала более миллиона тонн гуманитарной помощи, большая часть которой была направлена ВСУ.

«Эта манипулятивная кампания, за которую никто пока не понес ответственности, не способствует единению украинского общества, противоречит национальным интересам Украины и подпадает под статью Уголовного кодекса Украины «Разжигание межрелигиозной розни», — отметил Юрий Решетников.

В Киево-Печерской Лавре 15 декабря состоялась пресс-конференция «Шоу-проект президента Зеленского возмутил христиан Украины. Катастрофические процессы в области свободы совести в Украине и кампания против УПЦ».

Во время мероприятия участники дали оценку «шуткам» комиков о святых для христиан вещах на шоу-проекте «95 квартал», а также опасной политике государства в области свободы совести, антиконституционным законопроектам о запрете Украинской Православной Церкви.

В тему: Юротдел УПЦ дал оценку 4 поданным в ВР антицерковным законопроектам.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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