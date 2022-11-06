На Киевщине при попытке захвата храма УПЦ сторонники ПЦУ бросали камни в женщин и избили диакона

Главное: На Киевщине в селе Демьянцы активнисты На Киевщине в селе Демьянцы активнисты ПЦУ под руководством председателя сельсовета Сергея Кузьменко пытались захватить Крестовоздвиженский храм Бориспольской епархии УПЦ

Когда прихожане попытались вразумить сторонников ПЦУ , те в ответ начали угрожать, бросали камни и пытались ударить женщин. «Мы вас убиваем!» — кричали активисты ПЦУ

Затем они попытались ломом открыть закрытые ворота ограды. Верующие УПЦ вызвали полицию, и только тогда активисты ПЦУ ушли. Прихожане не расходились до позднего вечера, боялись, что попытка восторга повторится.

4 ноября в обед к храму подъехало несколько машин, из которых вышли крепкие молодые люди в спортивной одежде. У некоторых из них лица были закрыты балаклавами. Они перелезли через забор храма и болгаркой спилили замки на воротах забора и на дверях церкви.

«Их пытался остановить диакон нашего храма отец Владимир, они его избили, матушку тоже ударили. Мне сказали „до дома не дойдешь — убьем“, использовали бранные слова», — рассказал хорист Крестовоздвиженской церкви Алексей Кравченко.

Ставшим в защиту храма верующим УПЦ активисты ПЦУ угрожали. Рейдеры отступили только после приезда полиции, однако перед этим сказали священнику: «Даем тебе две недели, чтобы через две недели вас здесь не было».

Как сообщили верующие УПЦ , сторонники раскола трижды пытались захватить Крестовоздвиженский храм. Организацией захватов занимается глава сельсовета Сергей Кузьменко.

Ранее господин Кузьменко организовал незаконное собрание территориальной общины, на которое даже не были приглашены священники и прихожане УПЦ . По итогам этого незаконного собрания люди, не являющиеся прихожанами Крестовоздвиженского храма, приняли решение перевести церковь в ПЦУ

«После этого несколько местных жителей вместе с Кузьменко пришли в церковь и потребовали отдать им ключи. Когда настоятель храма протоиерей Григорий Гайдучок отказался, глава заявил ему: „Я тебя уничтожу, вашей церкви здесь не будет“».