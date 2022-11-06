На Киевщине при попытке захвата храма УПЦ сторонники ПЦУ бросали камни в женщин и избили диакона

Когда прихожане попытались вразумить сторонников ПЦУ, те в ответ начали угрожать, бросали камни и пытались ударить женщин. «Мы вас убиваем!» — кричали активисты ПЦУ.
Затем они попытались ломом открыть закрытые ворота ограды. Верующие УПЦ вызвали полицию, и только тогда активисты ПЦУ ушли. Прихожане не расходились до позднего вечера, боялись, что попытка восторга повторится.
4 ноября в обед к храму подъехало несколько машин, из которых вышли крепкие молодые люди в спортивной одежде. У некоторых из них лица были закрыты балаклавами. Они перелезли через забор храма и болгаркой спилили замки на воротах забора и на дверях церкви.
«Их пытался остановить диакон нашего храма отец Владимир, они его избили, матушку тоже ударили. Мне сказали „до дома не дойдешь — убьем“, использовали бранные слова», — рассказал хорист Крестовоздвиженской церкви Алексей Кравченко.
Ставшим в защиту храма верующим УПЦ активисты ПЦУ угрожали. Рейдеры отступили только после приезда полиции, однако перед этим сказали священнику: «Даем тебе две недели, чтобы через две недели вас здесь не было».
Как сообщили верующие УПЦ, сторонники раскола трижды пытались захватить Крестовоздвиженский храм. Организацией захватов занимается глава сельсовета Сергей Кузьменко.
Ранее господин Кузьменко организовал незаконное собрание территориальной общины, на которое даже не были приглашены священники и прихожане УПЦ. По итогам этого незаконного собрания люди, не являющиеся прихожанами Крестовоздвиженского храма, приняли решение перевести церковь в ПЦУ.
«После этого несколько местных жителей вместе с Кузьменко пришли в церковь и потребовали отдать им ключи. Когда настоятель храма протоиерей Григорий Гайдучок отказался, глава заявил ему: „Я тебя уничтожу, вашей церкви здесь не будет“».
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