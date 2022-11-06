В УПЦ рассказали подробности захвата храма и нападения сторонников ПЦУ в Переяславе на Киевщине

Главное: На Киевщине в Переяславе представители теробороны взломали замки на дверях Борисоглебского храма Украинской Православной Церкви.

Священник отметил, что 5 ноября проснулся от того, что услышал мощные удары.

«Выйдя из церковного дома, который расположен в нескольких метрах от храма, увидел группу неизвестных людей в количестве 15 человек, которые стояли у двери церкви. Они сбивали замки с храма. Матушка снимала на телефон. Я подошел к храму и спросил – что вы делаете. Но, они молчали, а кто-то скомандовал «не отвлекаемся»», – рассказал отец Олег.

Когда священник попытался помешать незаконному проникновению в храм, его повалили на землю, несколько раз ударили и залили лицо из газового баллончика.

По словам отца Олега, нападавшие отняли у его жены телефон и удалили с него видеозапись всего происходившего. Он позвонил в полицию и вызвал скорую помощь, которая приехала раньше, чем представители правоохранительных органов. «Последними приехали из охранной фирмы, под охраной которой стоит этот храм», – сообщил он.

«Когда меня повалили, то основательно потоптали, как стадо слонов. Был глухой удар по голове», – сказал журналистам священник после того, как снял побои и написал заявление в полицию.

Как сообщалось, 5 ноября в Переяславе представители теробороны, при участии мера, взломали замки на дверях Борисоглебского храма Украинской Православной Церкви.