На Киевщине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

Главное: На Киевщине в селе Петропавловское возле храма святых апостолов Петра и Павла Бориспольской епархии На Киевщине в селе Петропавловское возле храма святых апостолов Петра и Павла Бориспольской епархии УПЦ активисты ПЦУ устроили провокацию.

«Хотите быть в нашем храме — покайтесь», — обратился к ним настоятель храма протоиерей Василий Бринзей.

«На протяжении более 13 лет в этом храме совершены почти тысяча Божественных литургий, были крещены сотни детей, были отпеты сотни упокоившихся, повенчаны десятки молодых пар. Наш храм всегда был тем светлым местом, куда с радостью шли люди и идут сейчас», — рассказал священник.

Однако с началом военных действий в Украине на приход начали нападать, но не россияне, а свои же украинцы, отметил отец Василий. «Сейчас, в это трудное время, нашлись те, кто без всякого стыда заявляют, что они хозяева храма, они жители села и поэтому будут решать, кому будет принадлежать храм», — сказал он.

«Перестаньте заниматься политикой. Церковь вне политики. И перестаньте нам пришивать ярлыки, что мы против Украины. Все, кто ходят на службу, прекрасно знают, что за каждой службой мы молимся за Украину, за воинство, за живых и за усопших. Каждая записка, которая была подана в алтарь с именем воина, остается у меня постоянно до тех пор, пока наши воины будут стоять и защищать нашу державу», — сказал отец Василий в обращении.

Он призвал односельчан перестать разделять село и вернуться в Церковь, которая есть Матерь для каждого.

«Нельзя Церковь поменять на раскол. Надеемся, что Господь помилует нашу Украину и даст долгожданный мир нашему селу, семьям, Украине. Но таким путем, которым идете вы, идти нельзя. Нельзя вносить раздор между своими», — заключил протоиерей Василий Бринзей.

Как сообщалось ранее, сторонники ПЦУ хотели захватить Петропавловский храм еще летом. Они устроили собрание территориальной общины на стадионе и провели незаконную перерегистрацию святыни. Начались провокации в селе и угрозы настоятелю храма. 2 октября рейдеры пытались захватить храм, но прихожане УПЦ встали на защиту своей церкви, а полиция пресекла попытку захвата.