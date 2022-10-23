На Киевщине священник УПЦ рассказал подробности попытки захвата храма сторонниками ПЦУ

Главное: На Киевщине в Тарасовке при попытке захвата Свято-Успенского храма На Киевщине в Тарасовке при попытке захвата Свято-Успенского храма УПЦ присутствовали депутаты во главе с мэром Боярки Александром Зарубиным.

Священник УПЦ отметил, что благодаря полиции захвата храма удалось избежать, однако пострадали многие прихожане, пришедшие отстаивать свою святыню, которых толкали, оскорбляли и били. Отец Владимир отметил, что при захвате присутствовали глава Боярской ОТГ Александр Зарубин, депутат Андрей Вентов и другие народные избранники, а также местные активисты, которые в августе организовали фейковое собрание жителей села для перевода Успенского храма в ПЦУ

«Присутствовал глава Боярсокй ОТГ Зарубин, он, правда, стоял за церковной территорией. Также присутствовали должностные лица, местные депутаты, Андрей Вентов, местные активисты, которые собирали так называемое собрание села территориальной общины. Они хотели сорвать замки, хотели захватить наш храм и имущество», — рассказал отец Владимир.

Также он отметил, что община УПЦ остается верной Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Украинской Православной Церкви и дальше будет защищать свой храм.

«Молимся за мир, за наших военных, за победу Украины, и в то же время отстаиваем свою позицию, свою веру. Мы знаем, что наша молитва доходит до Бога. Прошу молитв за наших прихожан, которые сегодня пострадали, и за нашу православную Украину», — призвал настоятель храма в Тарасовке.

Как сообщалось ранее, 21 августа 2022 года в Тарасовке прошло собрание территориальной общины по переводу Успенского храма в ПЦУ , однако верующие не дали раскольникам захватить святыню, хотя мэр Боярки обещал для перевода общин УПЦ ПЦУ собрать всех жителей города. С 19 октября сторонники ПЦУ при поддержке вооруженных людей снова попытались отнять Успенский храм у общины УПЦ