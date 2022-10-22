На Закарпатье сторонники ПЦУ готовятся к захвату храма УПЦ

Главное: На Закарпатье в селе Черная Тиса верующие Украинской Православной Церкви просят молитв из-за провокации со стороны местных властей.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, сторонники ПЦУ продолжают информационную травлю настоятеля Успенской общины УПЦ, благочинного Ясинянского округа Хустской епархии протоиерея Виталия Кеминя.
В общине УПЦ опасаются захвата храма: ранее против благочинного была организована провокация, инициаторы которой обвинили его в том, что он «закрыл храм перед похоронами солдата».
К травле священника, кроме местных властей, в частности старосты села, а также представителей ПЦУ, подключили редакцию телеканала «1+1». По словам отца Виталия, съемочная группа пыталась проникнуть в дом, где проживает его семья, в его отсутствие, напугав при этом несовершеннолетнего ребенка.
«Супруга старосты села Мария Павлюк лично водила по селу журналистов „1+1“, организуя им интервью со своими подругами», — говорит протоиерей Виталий Кеминь.
Как сообщалось ранее, против благочинного Ясинянского округа местные власти и клирики ПЦУ организовали провокацию: священника обвиняют в том, что он якобы «закрыл двери храма перед похоронами воина», при том что в тот день священнослужителя вообще не было в Черной Тисе. В общине уверены, что провокаторы готовят захват ее храма в ближайшие дни, о чем знают и правоохранительные структуры.
В тему: На Киевщине верующим УПЦудалось не допустить захвата ПЦУ Успенского храма.