На Закарпатье сторонники ПЦУ готовятся к захвату храма УПЦ

22.10.22 15:32

В столице УПЦ передала 100 продуктовых наборов для переселенцев

22.10.22 15:15

Священник УПЦ объяснил, почему важно читать молитвы, составленные святыми

22.10.22 13:55

На Виннитчине священники УПЦ собрали деньги и гуманитарную помощь для ВСУ

22.10.22 13:40

В трех епархиях УПЦ прошел крестный ход с мощами святых воинов о мире в Украине

22.10.22 13:20

На Черниговщине УПЦ передала гумпомощь детям-инвалидам

22.10.22 12:52

В Киеве на вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных

21.10.22 18:28

Винницкая епархия УПЦ отправила 9 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

21.10.22 16:27

Путин заявил, что с алкоголизмом в России все хорошо

21.10.22 15:57

Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером

21.10.22 15:40

Лукашенко оценил перспективы начала Третьей мировой войны