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Новости > Святогорская лавра нуждается в помощи для восстановления

Святогорская лавра нуждается в помощи для восстановления

Александра Кудрявцева
05.10.22 14:11
88
Святогорская лавра нуждается в помощи для восстановления

Главное: Свято-Успенская Святогорская лавра нуждается в помощи для восстановления после обстрелов.

Детали: Волонтеры Одесской и Черновицко-Буковинской епархий пообщались с наместником, монахами обители и узнали об их нуждах, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«С Божьей помощью восстановим крышу, для этого необходим материал для покрытия кровли — пока это рубероид, и пленка, чтобы закрыть окна — сейчас не видим смысла менять оконные блоки, — отметил отец Лазарь. — Для того, чтобы перезимовать, нам нужно топить котельную, чтобы оставшиеся целые корпуса за зиму не стали непригодными. Для этого нужен либо уголь, либо дрова. Сантехники Лавры уже включили батареи на этажах, которые нужно отапливать. Поэтому нужны уголь, дрова, дизельное топливо и солярка — есть генераторы, которые дают электричество, с помощью которого работают помпы в колодцах и котельной».

Нуждаются в помощи и в ските Адамовка. Здесь в результате обстрелов разбита крыша и повреждены стены, монахиням и насельникам во время дождей приходится черпать воду из помещений, нужен лес, рубероид и другие стройматериалы.

Координатор сбора гуманитарной помощи в Черновицкой епархии — Мария. Телефон: 0990261249 Viber: +380662103992.

Номер карты ПриватБанка для сбора денежной помощи на монастырь: 5168 7554 4375 2726 Цюга Оксана (Мария).

Обращайтесь также по горячей линии Одесской епархии Viber, WhatsApp, Telegram: +380936150820.

Кроме того, буковинцы и одесситы продолжают собирать продукты и другие вещи для очередного гуманитарного груза для обители. Координаты и список необходимого можно найти на страницах в социальных сетях Одесской и Черновицко-Буковинской епархии.

В тему: Одесская епархия УПЦ доставила гуманитарный груз в Святогорскую лавру.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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