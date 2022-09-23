На Житомирщине активисты ПЦУ совершили попытку захватить храм УПЦ

Главное: На Житомирщине 22 сентября состоялась попытка рейдерского захвата активистами ПЦУ Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви в поселке Попельня.

Детали: С самого утра по периметру ограды и у центральных ворот храма была выставлена охрана, стояли люди в военной форме, которые представились местной терробороной, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу епархии.

«На территорию храма прихожан, верующих УПЦ не пропускали. Пропустили представителей ПЦУ. которые вместе с людьми в военной форме начали рейдерский захват. Люди в военной форме болгаркой срезали металлическую дверь и сняли ее, а затем большим молотом выбили деревянные. Представители полиции, стоя рядом, не приняли никаких мер против этих безбожных и противозаконных действий. Более того, верующих, прихожан храма, которые бросились защищать свою святыню от рейдеров, насильно вытолкали и не пустили на территорию», — отметили в епархии.

Несмотря на все усилия, в храм представители ПЦУ не вошли. Храм был опечатан до решения суда.

Это уже вторая попытка захвата храма в Попельне.

Верующие сообщили, что в настоящее время открыто уголовное дело в отношении чиновника, который незаконно перерегистрировал общину.

Право собственности как на земельный участок, так и на церковное здание принадлежит именно общине УПЦ.

Община Николаевского храма на приходском собрании 16 мая засвидетельствовала свою верность УПЦ и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, соответствующий протокол собрания подписан правящим архиереем Житомирской епархии.

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