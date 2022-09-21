На Ровенщине после попытки захвата сторонниками ПЦУ опечатали храм УПЦ

Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, — Зеленский
Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья
В России зреют массовые акции протеста. Людей призывают жечь военкоматы
Россияне пытаются спешно покинуть страну
Украинцев предупредили о скорых заморозках
Путин открыто угрожает Западу применением ядерного оружия: «Это не блеф!»
Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября и назвал часть украинских земель «Новороссией»
«Референдума» захотели и на оккупированной части Запорожской области
В разведке рассказали, как долго российская армия еще может воевать
В «ЛДНР» и в оккупированной Херсонщине определились с датами «референдумов»