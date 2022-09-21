На Ровенщине после попытки захвата сторонниками ПЦУ опечатали храм УПЦ

21.09.22 16:55

Россиян и белорусов отстранили от соревнований по любимому виду спорта Путина

21.09.22 16:40

Управделами УПЦ рассказал, как нужно относиться к Богу

21.09.22 16:29

В Украине таки решили ввести добровольный воинский учет женщин

21.09.22 16:20

Управделами УПЦ рассказал о значении праздника Рождества Пресвятой Богородицы

21.09.22 16:07

Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, — Зеленский

21.09.22 15:48

В Украине вернули акцизы на топливо

21.09.22 15:37

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ встретили первый праздник богослужебного года - фоторепортаж

21.09.22 15:31

Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья

21.09.22 14:51

В МВД рассказали, сколько призывников в РФ удастся мобилизовать в первую волну

21.09.22 14:43

В России могут мобилизовать гораздо больше, чем 300 тыс. человек, — СМИ