На Ровенщине сторонники ПЦУ не пустили верующих УПЦ на территорию храма

Митрополит УПЦ считает, что Собор в Феофании положил начало нового этапа в жизни Церкви

Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя оправдывать войну, применяя слова Христа

На Ровенщине неизвестные срезали колокола и облили краской дом, где молится община УПЦ

С Байденом произошел конфуз на похоронах Елизаветы II

Стало известно, в каких странах не будет работать сеть Starlink

19.09.22 12:49

У Коломойского провели обыск, — СМИ

19.09.22 12:34

Зеленский объяснил «затишье» на фронте

19.09.22 11:54

Непогода серьезно ударила по Украине: обесточены сотни населенных пунктов

19.09.22 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 54 650 солдат

19.09.22 09:21

Американцы создали интерактивную карту первых 200 дней войны в Украине

16.09.22 16:37

Госстат резко снизил численность населения Украины

16.09.22 15:35

В Бердянске ликвидирован «замглавы администрации» Олег Бойко и его жена, которые готовили «референдум»

16.09.22 14:34

ВСУ выбивают россиян из всех рубежей на юге Украины, — Минобороны

16.09.22 14:14

Стало известно, с какими странами Украина договаривается о поставках систем ПВО и ПРО

16.09.22 13:31

В самом центре Херсона прогремели мощные взрывы