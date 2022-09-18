На Киевщине проходит молитвенное стояние верующих УПЦ против захвата храма в Зазимье

Главное: На Киевщине община храма Воскресения Христова села Зазимье собралась на молитвенное стояние в защиту храма На Киевщине община храма Воскресения Христова села Зазимье собралась на молитвенное стояние в защиту храма УПЦ от рейдерского захвата сторонниками ПЦУ

Также возле храма УПЦ присутствует полиция и многие представители теробороны.

В проповеди после молебна священник УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко рассказал, что сторонники ПЦУ , которые хотят захватить храм УПЦ — не враги, а заблудшие братья.

«Несмотря вражду между разными конфессиями Украины, нужно понимать, что радом с нами не враги, а наши заблудшие братья. Молились с вами, чтобы Господь нам даровал любовь, потому что Господь пришел в этот мир ради спасения всех. И мы с вами, как последователи Христовы, должны делать все для этого. И протягивать руку тем, с кем нас разделили и просить прощения у тех, кто нас обидел. Это важно», — отметил священник.

Сообщается, что сторонники ПЦУ зашли в храм.

«По впечатлениям очевидцев, полиция не была нейтральной, а взяла сторону ПЦУ . Православные избегали конфликта и не пошли на противостояние. Сторонники ПЦУ вели себя агрессивно. Одному из верующих пробили колесо машины», — говорится в сообщении Телеграм-канала «Перший Козацький».