На Ровенщине сторонники ПЦУ незаконно требуют ключи от храма УПЦ

В минувшее воскресенье вновь община ПЦУ села Хорив принесла на территорию храма, где перед опечатанными дверями храма третий месяц молится религиозная община УПЦ, выписку из протокола якобы проведенного ими собрания. В протоколе указано 11 пунктов, согласно которым, по мнению активистов ПЦУ, религиозная община УПЦ должна отдать все имущество и храм им.
«Самым интересным в этой ситуации является то, как люди переобуваются в воздухе и открещиваются, в прямом и переносном смысле этого слова, от всего к чему сами были причастны, — комментирует Ирина Шабатина, прихожанка УПЦ Петр Павловской церкви села Хоров, — Мы же не будем уподобляться такому фарисейству и будем отстаивать церковь законным способом», — комментирует прихожанка храма Ирина Шабатина.
Церковный конфликт вокруг Петропавловского храма религиозная община УПЦ перенесла в правовую плоскость, потому что имела для этого все законные основания и доказательства. В частности, 15 мая религиозная община УПЦ провела приходское собрание, чтобы остаться в лоне УПЦ, но в областной военной администрации решили не принимать во внимание этот факт и 27 мая распоряжением председателя ОГА была изменена конфессиональная подчиненность общины. Сама же перерегистрация произошла во времени, когда были закрыты все реестры.
«Верующие УПЦ стали отстаивать свое право в суде. Судебные слушания по делу уже проходили дважды и дважды судья переносил из-за неявки именно представителей от ПЦУ. Последнее рассмотрение дела было 18 августа. Судебное решение по нему, которым апеллирует община ПЦУ, нам не известно, оно до сих пор не обнародовано в судебных реестрах и не вступило в юридическую силу», — отметил протоиерей Василий Начев, руководитель отдела по урегулированию межконфессиональной ситуации при Ровенской епархии УПЦ.
В выписке, составленной сторонниками ПЦУ, есть пункт, согласно которому настоятель церкви протоиерей Иаков Деркач должен выселиться из церковного дома до 8 сентября. Однако протоиерей Василий Начев убежден, что такая просьба не касается настоятеля Петро-Павловской общины УПЦ села Хорив.
«Община ПЦУ должна найти УПЦ МП в Украине и вручить им ту выписку, потому что на территории Ровенской епархии таких общин не существует. Мы УПЦ. Такое официальное название носит наша церковь с 1991 года. И стоит знать гражданам Украины, что выселить любого можно только через суд, а не решением собрания той или иной конфессии. Не менее удивительно и то, что община ПЦУ считает, что священник незаконно проживает в доме. Повторюсь, законность или незаконность доказывает только суд»", — говорит протоиерей Василий Начев.
Верующие УПЦ села Хоров просят новообразованную общину ПЦУ не нарушать законы Украины, а о любых попытках силового вмешательства со стороны ПЦУ будут сообщены силовые структуры.
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