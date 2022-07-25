Предстоятель УПЦ рассказал, как покаяние помогает побороть грех

Главное: Нужно стараться жить целомудренно, но, если согрешим, каяться.

Предстоятель призвал всех проводить чистую жизнь и стараться неустанно исправлять себя, если кто-нибудь впадет в грех.

«Каждый человек должен стараться быть целостным, то есть стараться проводить чистую жизнь. Если даже спотыкаемся, где-то падаем в какие-то пороки, немощи, то должны каяться и снова и снова себя исправлять», — сказал архипастырь.

Блаженнейший обратил внимание, что иногда человеку приходится бороться с определенным грехом всю свою жизнь.

«Покаялся — снова упал, снова покаялся — снова упал. Тот человек, который не перестает каяться, в конце концов побеждает свои немощи», — подчеркнул он.

Митрополит Онуфрий отметил, что нужно стараться жить целомудренно, но, если согрешим, каяться.

«Нужно не стыдиться сказать Господу: „Боже, прости меня, я согрешил! Помоги мне, Боже больше этого не делать“. И Бог одарит нас той мудростью, которая нужна человеку для того, чтобы без каких-либо потерь и трагедий пройти свою земную жизнь и достичь вечного спасения на Небе во Христе Иисусе Господе нашем», — призвал Предстоятель УПЦ