Священник УПЦ объяснил, как научиться молиться

Главное: Дар молитвы — искусство из искусств. Учиться молиться необходимо всю жизнь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«Первое, что необходимо при молитве — это понимать слова. Мы должны концентрировать все свое сознание, весь свой разум на словах молитвы», — отметил священник.

Он добавил, что при чтении молитв важно не отвлекаться, думать о чем-то постороннем, а сосредоточиться на смысле произносимых слов.

Отец Нестор предостерег от поиска сверхъестественных ощущений во время молитвы.

«Святые подвижники учат нас не поддаваться эмоциям, быть очень аккуратными с ощущениями и переживаниями во время молитвы, потому что легко можно впасть в самообман, представляя себя великим молитвенником и будто бы чувствуя схождение на себя благодати, испытывая какие-то сверхъестественные ощущения. Это все, особенно в первые дни и годы молитвы, может являться самообманом», — сказал священник.

Протоиерей Нестор призвал в молитве не только просить у Бога чего-то, но каяться в грехах и благодарить.

«Очень важно молиться не только по написанным словам, а и своими словами просить у Господа прощения грехов, благодарить Господа за милости, которые Он посылает. Не только просить, а чтобы молитва была и благодарственной, славословной, покаянной. Покаяние — это основа наших отношений с Господом. Без покаяния нет духовной жизни», — подытожил священник.

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