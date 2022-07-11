Священник УПЦ посетил украинских беженцев в Ирландии

ВСУ уничтожили 14 крупных вражеских баз и складов боеприпасов
Названа цифра пропавших без вести воинов ВСУ
Украинцам рассказали, в каких домах опаснее всего находиться во время ракетных ударов
Украина собирает миллионную армию для деоккупации юга страны
В ОП очертили новые сроки окончания войны
Украинские войска все ближе подбираются к Херсону
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 37,4 тысячи солдат
В «ДНР» узаконили смертную казнь
Зеленский сделал важное заявление по поводу окончания войны
Украина уже может атаковать Крымский мост, — экс-командующий НАТО