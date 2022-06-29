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Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему в Церкви существуют разногласия

Епископ УПЦ рассказал, почему в Церкви существуют разногласия

Александра Кудрявцева
29.06.22 13:45
255
Епископ УПЦ рассказал, почему в Церкви существуют разногласия
Главное: Разномыслия в Церкви всегда были, есть и будут, но, в этих разномыслиях должна рождаться истина, а не вражда.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Церковь — это пространство свободы. Не в том смысле, что каждый может делать что хочет, а в том, что истинная свобода обретается во Христе. Свобода от греха, от служения сатане и своим личным амбициям», — сказал владыка.
 
Владыка отметил, что Церковь призывает человека отделить себя от зла. «Это не означает, что она его связывает. Это значит, что она дарует ему возможность быть собой, потому что быть собой можно только пребывая в добре», — добавил он.
 
«С другой стороны, в Церкви допускается плюрализм мнений, но только если этот плюрализм не касается вопросов вероучительных. Догмат является выражением веры и не допускает перетолкований или ложно понятой свободы мысли. В большинстве же других вопросов свобода не отвергается, а наоборот, приветствуется», — пояснил иерарх УПЦ.
 
Он привел слова Апостола Павла пишет: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19).
 
«О каких разномыслиях идет речь? Святитель Иоанн Златоуст говорит, что „не о догматах говорится в словах: „надлежит быть и разномыслиям между вами“, но о несогласии при трапезах“. Если применить его слова к современным реалиям, то эти разногласия, чаще всего, касаются вопросов общественно-политического или социального характера», — продолжил архиерей.
 
Епископ Виктор отметил, что как бы это не показалось удивительным кому-то, в Церкви люди могут иметь свои отличительные мнения относительно политических процессов или устройства общественной жизни. «При этом крайне важно помнить, что общественно-политическая позиция не должна влиять на церковное единство. Мы разные, но мы — едины. Не внешним, формальным единством, выражающимся в каких-то рациональных формулах, а единством во Христе», — считает он.
 
«Именно поэтому нельзя презирать друг друга только потому, что наши мнения не совпадают. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы решать проблемы и распутывать разногласия в духе Евангелия и любви Христовой, а не через попытку перекричать или пересилить оппонента», — сказал владыка.
 
В завершении епископ Виктор напомнил, что разномыслия в Церкви всегда были, есть и будут. «Но, в этих разномыслиях должна рождаться истина, а не вражда. В итоге они должны приводить к миру, а не к войне. Потому что, в противном случае, вместо детей Божьих мы рискуем стать слугами сатаны», — подытожил иерарх УПЦ.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал, что должно стать основой жизни украинцев.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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